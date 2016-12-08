В Запорожье водитель за одну ночь умудрился дважды быть оштрафованным за пьяное вождение

В Запорожье пьяный водитель дважды за одну ночь был оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Запорожья, под утро 8 декабря внимание правоохранителей привлек автомобиль Lifan 520 GХ, который двигался по улице Дудыкина.

Транспортное средство медленно двигалось, после чего автомобиль выехал на встречную полосу и продолжил движение. Остановив транспортное средство патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых на месте был проведен тест на алкогольное опьянение, который подтвердил нетрезвое состояние водителя. На него был составлен административный протокол за пьяное вождение.

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Однако спустя два часа, уже на улице Бородинской патрульные полицейские снова заметили это транспортное средство. Пьяный водитель решил за рулем добраться домой. В результате проверки на алкогольное опьянение было установлено, что водитель еще сильнее охмелел. На нарушителя был составлен еще один протокол за пьяное вождение, его отстранили от управления транспортным средством, а автомобиль оставили в заездном кармане.