В Запорожье ДТП чаще происходят из-за алкоголя

Как отмечают представители правоохранительных органов, время новогодних праздников является одним из самых опасных периодов на дорогах. Опасаться стоит как законопослушным водителям, так и пешеходам, особенно в темное время суток, когда после различных гуляний количество пьяных за рулем возрастает в разы. К слову, в период с 1 января по 1 декабря 2016 года в Запорожье и Запорожской области произошло 267 ДТП с участием пьяных водителей, в результате которых пострадали десятки человек.

14 декабря в Запорожье, на Правом берегу, произошло резонансное ДТП с участием водителя в состоянии наркотического опьянения. Мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ­-06» врезался в дерево. Авария произошла около 21.00 на улице Талалихина. Как утверждает сам водитель, он двигался со стороны улицы Рустави в направлении поселка Солнечного. В какой­-то момент он не справился с управлением и протаранил дерево. При этом у виновника ДТП при себе не было ни водительского удостоверения, ни страхового полиса. Сотрудники патрульной полиции обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения – отсутствие реакции зрачков на свет, нарушение речи и координации движения. Водителю на месте было предложено пройти медицинское освидетельствование, но в присутствии двух свидетелей он отказался.

К счастью, эта история закончилась хорошо и никто не пострадал. Но этот водитель мог врезаться не в дерево, а в прохожих. Как показывает практика, садясь за руль в нетрезвом состоянии, водитель подвергает опасности не только себя, но и окружающих, которые совершенно не подозревают об этом.

По данным Национальной полиции, с 1 января по 1 декабря 2016 года в Запорожской области произошло 267 дорожно­транспортных происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Из этого количества 112 дорожно­транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 22 человека погибли и 147 получили телесные повреждения.

Что касается областного центра, то, по данным все той же Национальной полиции (занималась задержанием нарушителей в Запорожье до 16.04.2016), было зарегистрировано 577 случаев вождения в стадии алкогольного опьянения. С 16 апреля 2016 года пьяными водителями занималась уже созданная Патрульная полиция, которая составила 1338 протоколов об административных правонарушениях по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). На водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде, составлено штрафов на более чем 2,5 миллиона гривен, из которых около 824 тысяч гривен было оплачено. Каждый третий нарушитель лишен прав вождения на срок от одного года до десяти лет. Также судьи применили административные аресты к таким водителям – 25 случаев.

По данным Национальной полиции, количество задержанных водителей в нетрезвом состоянии в Запорожье в 2013 году – 1612, в 2014 году – 1282, в 2015 году – 1266 случаев. В то же время, по состоянию на 1 декабря 2016 года количество задержанных водителей в областном центре уже составило 1915 человек. Это говорит о том, что несмотря на высокие штрафы и ужесточение законодательства, количество пьяных на рулем увеличилось по сравнению с предыдущими годами.

Анастасия Кандыбей