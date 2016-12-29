В Запорожье женщину обокрал ранее судимый бойфренд (ФОТО)

Вчера в правоохранительные органы поступила информация о том, что на улице Западной происходит семейная ссора. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, собственница дома рассказа правоохранителям о том, что ее гражданский муж и его друг закрылись в ее жилище и не впускают ее.

После беседы с патрульными мужчины открыли двери в дом. Хозяйка дома заметила, что был открыт сейф, из которого пропали документы на квартиру и 20 тысяч гривен. По словам женщины ее бойфренд не так давно освободился из мест отбывания наказания и она думает, что он может быть причастен к исчезновению денег и документов.

Впрочем сам кавалер не смог ничего объяснить правоохранителям, поскольку находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.