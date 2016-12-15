В Запорожье жители домов без тепловых счётчиков за отопление будут платить меньше

В Запорожье в домах, которые не были оборудованные тепловыми счётчиками, пересчитают оплату за отопление. Об этом сообщает мэрия Запорожья.

В пятницу, 9 декабря было принято постановление Кабинета Министров Украины №865, которым прописан новый порядок установления тарифа на отопление в домах, не оборудованных приборами учёта тепловой энергии. Рачет будет проводиться исходя из среднего по городу тарифа на отопление для домов, оборудованных приборами учёта тепловой энергии за отчётный месяц.

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До последнего времени в домах, где отсутствуют тепловые счётчики, начисление проводилось по действующим нормативам, зависящим от погодных условий.

Специалистами концерна «Городские тепловые сети» на данный момент ведется просчет среднего тарифа за октябрь и ноябрь, уже сейчас известно, что за эти месяцы он будет ниже, чем рассчитанный по предыдущей норме. По предварительным расчётам, в результате для домов без счётчиков тариф за октябрь может составить более 7,3 гривен за квадратный метр, за ноябрь — порядка 19,4 гривны за квадратный метр. Концерн «Городские тепловые сети» пообещал пересчитать стоимость услуг за октябрь-ноябрь и вернуть потребителям переплаченные деньги.