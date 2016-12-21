В Запорожье задержали мужчину, обворовавшего дачные участки на улице Победы (ФОТО)

19 декабря жители дачного кооператива по улице Победы сумели задержать вора. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья, по прибытию на место происшествия подозреваемый попытался сбежать, но был задержан правоохранителями, его «напарнику» удалось удрать до прибытия патрульных.

Как сообщил правоохранителям глава дачного кооператива, двое неизвестных мужчин были пойманы на краже из дачных участков. Патрульные выявили, что подозреваемые стащили 20 металлических изделий, металлическую лестницу, бухту кабеля весом в 50 килограмм, 2 бухты металлической проволоки весом в 10 килограмм и 2 два велосипеда.

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Подозреваемый был доставлен в Вознесеновское отделение полиции.