В Запорожье задержали 18-летнего парня, зарабатывавшего на пиратском сайте

В Запорожской области задержали 18-летнего парня, подозреваемого в пропаганде пиратского Интернет-сайта просмотра фильмов. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

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В начале декабря киберполиция страны в Запорожской области прекратила деятельность очередного пиратского Интернет-сайта «mega-cinema.pp.ua». Из-за функциональности на протяжении некоторого времени этого сайта, кино-индустрия получила ущерб на 1,2 миллиона гривен.

Как стало известно позже, этот сайт был создан и администрировался 18-летним жителем города Запорожья, с нарушением требований Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».

Молодому создателю пиратского сайта грозит уголовное наказание.