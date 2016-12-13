В Запорожье заочно будут судить одного из вожаков террористиской организации «ДНР» по кличке Алабай

Запорожская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении создателя незаконного вооруженного формирования «Троя» в городе Донецк летом 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого был направлен в суд для заочного правосудия. Ему инкриминирую ст. 258-3, часть 1 (участие в террористической группе) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что основателем незаконного вооруженного формирования «Троя» являлся бывший житель Запорожья Владимир Новиков по кличке «Алабай». Само формирование прекратило свое существование после того, как было взято штурмом боевиков «родной» террористической организации «ДНР». Сам Новиков известен тем, что избил захваченного боевиками журналиста, а также угрозами захвата Запорожья.