В Запорожье заочно осудят диверсанта, планировавшего теракты в Запорожской области

05.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

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Запорожская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Донецкой области, который в июле 2014 года планировал осуществить серию терактов на территории Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в составе диверсионной группы указанный гражданин перевез на территорию области большой арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки (42 килограмма тротиловых шашек). С их помощью готовились осуществить теракты на важных объектах народного хозяйства и оборонного значения.

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В прокуратуре отметили, что на данный момент подозреваемый находится на подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территориях востока Украины. За совершенное ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

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