В Запорожье криминальный квартет лихо украл несколько елок (ВИДЕО)

11 декабря правоохранительные органы приняли сообщение на линии «102» от 49-летней жительницы Запорожья. Женщина сообщила, что на улице Европейской около 2 часов ночи неизвестные вырвали две елки, после чего скрылись с места преступления на легковом авто.

Патрульные полицейские разыскали указанный автомобиль на пересечении улиц Чумаченко и Северокольцевой. В машине находилось четверо мужчин, которых опознала потерпевшая. Их доставили в Коммунарское отделение полиции.

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Позже в сети появилась видеозапись очевидцев, задержания подозреваемых. Автор видео заявил, что один из злоумышленников представился майором Вооруженных сил.