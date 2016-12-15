В Запорожье легковушка столкнулась с грузовиком: 42-летний мужчина умер на месте

14 декабря около 20:00 в Запорожье по улице Арсенальная произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко.

Так, легковое авто «ВАЗ», которым управлял 42-летний мужчина, столкнулось с грузовым авто «Мерседес Бенц». Медики, которые приехали на место происшествия, смогли только констатировать смерть в 20:11.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.