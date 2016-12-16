В Запорожье молодежь порадуют интересными праздничными мероприятиями

В Запорожье с понедельника по среду будут проходить ряд новогодних городских молодёжных мероприятий. Об этом сообщает мэрия Запорожья.

Цель их проведение — это пропаганда здорового образа жизни и организация правильно досуга молодежи города.

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19 декабря — в пейнтбольном клубе «Арсенал» (ул. Седова 36) состоятся соревнования по лазертагу с участием 10 команд молодежных общественных организаций, студенческой, ученической и трудовой молодежи.

20 декабря — на ледовом катке «Метелица» (ул. Победы 66) пройдет городское новогоднее молодежное мероприятие, конкурсно-игровая программа с розыгрышем призов.

21 декабря — в РЦ «Капиталист» (пр. Соборный 92) состоится городской молодежный новогодний турнир по боулингу. В нём примут участие 12 команд высших и профессионально-технических учебных заведений, промышленных предприятий и молодежных общественных организаций Запорожья.

Начало каждого из мероприятий в 17:00.