В Запорожье наградили журналистов премией «Лучший спортивный журналист»

В Запорожье подвели итоги традиционного конкурса спортивных журналистов «Запорожье Олимпийское». Об этом сообщает «Запорожский спорт«.

В номинации «Лучшая общественно-политическая газета года» победил еженедельник «МИГ».

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В номинации «Лучшая серия циклических спортивных телепрограмм» отмечены программы, которые подготовили журналисты Запорожской независимой телерадиокомпании «TV5».

Награду лучшего спортивного журналиста области получила Елена Назаренко – журналист и ведущая телеканала TV5, редактор сайта «Запорожский спорт».

Также представителей СМИ вручили денежные премии:

лучший спортивный обозреватель печатного издания — Игорь Павленко (газета «МИГ»)

лучший спортивный телерепортер — Елена Назаренко (TV5);

лучший спортивный оператор телевидения — Станислав Диев (Запорожский филиал Национальной телекомпании Украины)

лучший мастер спортивной фотографии — Александр Прилепа (газета «Индустриальное Запорожье»).