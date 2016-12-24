В Запорожье наградили журналистов премией «Лучший спортивный журналист»

В Запорожье подвели итоги традиционного конкурса спортивных журналистов «Запорожье Олимпийское». Об этом сообщает «Запорожский спорт«.
В номинации «Лучшая общественно-политическая газета года» победил еженедельник «МИГ».
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В номинации «Лучшая серия циклических спортивных телепрограмм» отмечены программы, которые подготовили журналисты Запорожской независимой телерадиокомпании «TV5».
Награду лучшего спортивного журналиста области получила Елена Назаренко – журналист и ведущая телеканала TV5, редактор сайта «Запорожский спорт».
Также представителей СМИ вручили денежные премии: