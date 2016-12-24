В Запорожье наградили журналистов премией «Лучший спортивный журналист»

24.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье подвели итоги традиционного конкурса спортивных журналистов «Запорожье Олимпийское». Об этом сообщает «Запорожский спорт«.

В номинации «Лучшая общественно-политическая газета года» победил еженедельник «МИГ».

Читайте также: В Нацполиции анонсировали запуск мобильного приложения для граждан

В номинации «Лучшая серия циклических спортивных телепрограмм» отмечены программы, которые подготовили журналисты Запорожской независимой телерадиокомпании «TV5».

Награду лучшего спортивного журналиста области получила Елена Назаренко – журналист и ведущая телеканала TV5, редактор сайта «Запорожский спорт».

Также представителей СМИ вручили денежные премии:

  • лучший спортивный обозреватель печатного издания — Игорь Павленко (газета «МИГ»)
  • лучший спортивный телерепортер — Елена Назаренко (TV5);
  • лучший спортивный оператор телевидения — Станислав Диев (Запорожский филиал Национальной телекомпании Украины)
  • лучший мастер спортивной фотографии — Александр Прилепа (газета «Индустриальное Запорожье»).

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям