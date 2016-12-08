В Запорожье на автомобилестроительном заводе на сварщика упала плита: пострадавший скончался от травм

7 декабря в Запорожье на Запорожском автомобильном заводе произошел смертельный случай. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, происшествие случилось около 10:00, в сварочном цехе на 43-летнего мужчину упала плита. В результате мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и грудой клетки с повреждением внутренних органов грудной клетки. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли и в 11:46 медиками была констатирована смерть.

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Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 272 УК Украины. Продолжается расследование.