В Запорожье на дамбе пьяный водитель «влетел» в припаркованный грузовик

25 декабря около 18:30 в Запорожье на дамбе случилось происшествие. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, 44-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на легковом авто врезался в стоящий грузовик.

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В результате ДТП, у водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рубленную рану лица, закрытую травму живота и грудной клетки, закрытый перелом правого надколенника.

Пострадавшего госпитализировали в близлежащую больницу в травматологический пункт.