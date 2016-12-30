В Запорожье на Днепре двое подростков попали под воду, один погиб (ФОТО)

Вчера, 29 декабря около 13:00 часов в Заводском районе города Запорожье на реке Днепр в Оскоровом заливе два подростка провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Как стало известно позже, два мальчика прогуливаясь на зимнем льду реки, не рассчитали толщину льда и провалились под него. Одному из подростков удалось выбраться самостоятельно и позвать на помощь. Спустя 15 минут прохожему самостоятельно спасти школьника не удалось. Он сразу вызвал спасателей, который оперативно прибыли на место происшествия. Позже прибыли сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и специалистов спасательно-водолазной службы Запорожья и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы обнаружили и вытащили на берег тело 13-летнего парня. У него не выявили признаков жизни.

Врачи госпитализировали каретой скорой медицинской помощи второго пострадавшего 10-летнего парня.