В Запорожье на Крытом рынке задержали двоих грабителей (ФОТО)

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья задержали двоих мужчин, подозреваемых в грабеже. Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 декабря на проспекте Соборном в районе остановки «Сталеваров» мужчина стал жертвой грабежа. Он распивал алкоголь в компании двоих незнакомцев, после чего они отняли у него мобильных телефон.

В ходе опроса свидетелей происшествия выяснилось, что криминальный дует часто видят в районе Крытого рынка. Вернувшийся утром на место происшествия патруль заметил двоих подходящих под описание мужчин, которые двигались по улице Гончаренко. Задержать их удалось на территории рынка, в руках одного из подозреваемых был телефон похожий на тот, который отобрали у потерпевшего.

Мужчин доставили в Вознесеновское отделение полиции.