В Запорожье на центральном рынке неизвестная женщина подреза двух молодых людей

29 декабря около 12:30 в Запорожье на остановке общественного транспорта «Базарная» неизвестная женщина набросилась на мужчину и другую женщину с ножом. Об этом сообщает Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

В результате нападения женщина нанесла 27-летнему мужчине колото-резаную рану груди слева, а 20-летней девушке колото-резаную рану правого плеча и резаную рану в между пальцевом пространстве 4-5 пальцев левой руки.

Пострадавших доставили в городскую больницу в Отделение совмещенной травмы.