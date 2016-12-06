В Запорожье неадекватный посетитель устроил погром в супермаркете (ФОТО)

В одном из супермаркетов по улице Победы в Запорожье, юноша 1998 года рождения устроил дебош. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья, в полночь в правоохранительные органы обратился администратор супермаркета. Он рассказал правоохранителям, что в заведение зашел неизвестный, который вел себя агрессивно, в частности он разбил кассу и несколько бутылок с алкоголем.

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Прибывшие на место происшествия патрульные задержали юношу, который вел себя неадекватно. Его доставили в Вознесеновское отделение полиции.