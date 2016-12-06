В Запорожье неадекватный посетитель устроил погром в супермаркете (ФОТО)

06.12.2016 | Filed under: Без рубрики,Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

15327325_1176875499057226_4763859641896460934_n

В одном из супермаркетов по улице Победы в Запорожье, юноша 1998 года рождения устроил дебош. Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья, в полночь в правоохранительные органы обратился администратор супермаркета. Он рассказал правоохранителям, что в заведение зашел неизвестный, который вел себя агрессивно, в частности он разбил кассу и несколько бутылок с алкоголем.

Читайте также: Полицейские задержали мужчину, устроившего погром в доме бывшей жены (ФОТО)

Прибывшие на место происшествия патрульные задержали юношу, который вел себя неадекватно. Его доставили в Вознесеновское отделение полиции.

15338647_1176875495723893_8473789814798815816_n

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям