В Запорожье недалеко от ЗАГСА спасли собаку, которая упала в люк

Вчера, 24 декабря в Запорожье в люк, который с правой стороны центрального ЗАГСА, упала собака и находилась там уже сутки. Об этом сообщили запорожцы в одном из запорожских пабливок в соцсети.

Как сообщат очевидец, он вместе с уборщиком ЗАГСА не могли дозвониться ни пожарным, ни полицейским, которые смогли бы помочь вытащить собаку из люка.

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В результате, вызвали волонтеров и общими усилиями собака была спасена.

Как пишет автор сообщения: «МЧС Запорожья – не зачет, когда просят о помощи надо оказывать помощь.

Тоже самое и про кобру можно сказать, которая кстати находиться!!!!!! В 500 метрах от данного происшествия.

Ну и 102 — большое Спасибо, что наши патрули катаются по всему Запорожью, штрафуют за не включенный поворот и тд, а когда надо реально их помощь — не дождешься.»