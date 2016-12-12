В Запорожье неравнодушный гражданин помог полиции поймать автомобильного вора (ФОТО)

10 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Первой Ливарной неизвестных снимает колпаки с автомобилей. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские связались с заявителем, который указал на злоумышленника.

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У подозреваемого при осмотре выявили три пары автомобильных стеклоочистителей. Он признался, что снял стеклоочистители с автомобиля ВАЗ, а колпаки с автомобиля Skoda. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Александровского отделения полиции.