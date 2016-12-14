В Запорожье обнаружили труп без вести пропавшей харьковчанки

В запорожской полиции сообщили о том, что 10 декабря в Запорожье был выявлен труп 19-летней без вести пропавшей жительницы Харькова. Основная версия причин гибели молодой девушки – самоубийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, 1 декабря в Днепровское отделение полиции обратился 48-летний житель Харькова, которой рассказал правоохранителям, что его 19-летняя дочь ушла из дома в Харькове и не вернулась. Накануне, 29 ноября в Запорожье в реке Днепр, была выловлена женская сумочка с документами на имя пропавшей девушки.

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10 декабря на улице Кривая Бухта в воде был обнаружен труп девушки. На теле погибшей не было выявлено следов насильственной смерти. В правоохранительных органах одной из основных версий гибели молодой девушки считают самоубийство.