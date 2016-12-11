В Запорожье остановили деятельность канала финансирования террористической организации «ДНР»

В Запорожье сотрудники СБУ раскрыли многомиллионный канал финансирования деятельности террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В противозаконную схему были вовлечены работники банковских и социальных учреждений города. Участники преступной группы оформляли документы на получение выплат переселенцам, которые лишь по документам жили на территории Запорожской области. Обналиченные выплаты вывозились с помощью курьеров на подконтрольные незаконным вооруженным формированиям территории востока Украины. Свою долю от незаконной схемы получали и в террористической организации «ДНР».

По такой схеме злоумышленникам удалось вывезти около 12 миллионов гривен. Как сообщили в СБУ, по данному делу было задержано двое человек.