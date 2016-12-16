В Запорожье осудили троих за жестокое нападение на охранника

В Запорожье приговорили к лишению свободы до 10 лет, троих мужчин, которые в марте 2013 года совершили жестокое нападение на охранника административного здания в Вольнянском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

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Тогда ночью в административное здание проникло трое неизвестных для того, что бы завладеть деньгами в сумме 53 тыс. грн. и сейфом с документами они избили и нанесли множество тяжких ножевых ранений охраннику.

По приговору суда нападающим назначено наказание в виде лишения свободы на десять лет.