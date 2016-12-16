В Запорожье откроют новую спортивную школу по тяжелой атлетике

В Запорожье появиться новая спортивная школа имени Леонида Жаботинского. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Эта учреждение будет специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени Леонида Жаботинского.

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Сейчас в области существует только одна СДЮШОР по тяжелой атлетике «Спартак». Она имеет статус общественного объединения с неуказанной формой собственности, учредителем которого является общее собрание коллектива школы, но не соответствует действующему законодательству. Создание именно коммунального учреждения позволит областной власти осуществлять контроль за эффективностью работы СДЮШОР.