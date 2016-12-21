В Запорожье открыли первую медиатеку для детей из инклюзивных классов

Сегодня, 21 декабря в поселке Балабино жена Президента Украины открыла первую в области школьную медиатеку.

Проект является составной частью социальной программы «Инклюзивное образование — уровень сознания нации» и, в частности, трехлетнего научно-педагогического эксперимента по внедрению инклюзивного образования.

Читайте также: Запорожский обновленный «McDonald’s» может открыться до конца года (ФОТО)

После, Марина Порошенко поздравила учеников школы с новогодне-рождественскими праздниками и подарила детям сладкие подарки. Вскоре после открытия вместе с детьми этой школы первая леди страны в Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени В.Магара посмотрела детский спектакль «Пеппи Длинный чулок».