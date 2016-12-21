В Запорожье открыли первую медиатеку для детей из инклюзивных классов

21.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сегодня, 21 декабря в поселке Балабино жена Президента Украины открыла первую в области  школьную медиатеку.

Проект является составной частью социальной программы «Инклюзивное образование — уровень сознания нации» и, в частности, трехлетнего научно-педагогического эксперимента по внедрению инклюзивного образования.

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После, Марина Порошенко поздравила учеников школы с новогодне-рождественскими праздниками и подарила детям сладкие подарки. Вскоре после открытия вместе с детьми этой школы первая леди страны в Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени В.Магара посмотрела детский спектакль «Пеппи Длинный чулок».

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