В Запорожье открылся новый сервисный центр МВД (ФОТО)

Во вторник, 13 декабря состоялось открытие восьмого сервисного центра МВД. Новую структуру презентовал руководитель Главного сервисного центра Владислав Крыклий.
Здесь будут предоставлять услуги по регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, а также замены или выдачи водительских удостоверений и других услуг сервисных центров МВД.
«Жители Запорожья отныне также окончательно забудут о МРЭО и смогут получить услуги в комфортном, удобном сервисном центре МВД. В центре можно зарегистрировать и перерегистрировать авто за 2 часа, заменить водительское удостоверение за 30 минут и получить другие услуги сервисных центров МВД быстро и качественно. Граждан будут одновременно обслуживать 10 подготовленных администраторов. Здесь вы с комфортом можете ожидать своей очереди, а для детей оборудован детский уголок», − рассказывает Владислав Крыклий.
Также на официальном сайте можно посмотреть загруженность. Помимо этого, ведется запись обслуживания граждан с целью мониторинга качества предоставления услуг.
В ближайшее время планируется расширение функций сервисного центра МВД. В список предоставляемых услуг собираются включить проведение осмотра транспортных средств для выдачи свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, выдачу справок о привлечении лица к уголовной ответственности, отсутствии судимости.
Анастасия КАНДЫБЕЙ