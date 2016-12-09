В Запорожье охранника одного из супермаркетов избили неизвестные

Сегодня ночью, около 03:00 в Запорожье по улице Александровской 2 избили молодого 23-летнего человека. Сообщает Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».
Читайте также: Житель Запорожской области зарезал, а потом скинул в канаву своего 43-летнего знакомого
Оказалось, что охранника супермаркета «АТБ» избили неизвестные. В результате у парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом спинки носа, ушиб грудной клетки и поясничного отдела справа.