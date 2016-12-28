В Запорожье патрульные задержали грабителя с женскими вещами (ФОТО)

Вчера ночью сотрудники Патрульной полиции Запорожья задержали ранее судимого мужчину с женскими вещами. Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, внимание правоохранителей привлек мужчина, который, заметив полицейских, начал прятаться за газетным киоском.

Приблизившись к подозрительному гражданину, патрульные обратили внимание на его нервное поведение. Как оказалось мужчина недавно вышел из мест отбывания наказания за грабеж. При осмотре у него выявили странные вещи: духи, лак для волос и банковскую карточку на женскую фамилию.

Читайте также: Запорожские патрульные разыскали автомобильного вора по следам крови (ФОТО)

Как оказалось вещи принадлежали девушке, которая стала жертвой ограбления в эту ночь. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.