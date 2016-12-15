В Запорожье планируют установить 3 тысячи камер видеонаблюдения

Руководитель Патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко рассказал о том, как правоохранители планируют побороть негативную криминогенную обстановку в городе.

Как сообщил руководитель Патрульной полиции Запорожья на брифинге в «Запорожской медиа центре», отвечая на вопросы журналистов, Патрульная полиция в числе остальных правоохранительных органов обсуждает вопросы улучшения безопасности города в мэрии.

По его словам, его ведомство подало свои предложения о том, где в городе необходимо установить камеры видеонаблюдения. Этот шаг должен помочь правоохранителям более оперативно реагировать на происшествия. Всего запланировано установить около 3 тысяч камер видеонаблюдения, которые будут не только помогать в работе правоохранительных органов, но и коммунальных служб Запорожья.

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Помимо этого, Роман Пилипенко рассказал о своем видении причин роста преступлений в Запорожье. В частности это то, что часто пойманных патрульными подозреваемых в совершении преступлений граждан не оставляют под стражей.

«Очень часто преступления осуществляют одними и теми же гражданами. Например кражи коммунальной собственности — кабелей. Не все знают, как правильно это сделать, провода под напряжением. Патрульные ловят таких граждан, но их не оставляют под стражей. Такая ситуация и с другими видами преступлений.

Есть случаи, когда полицейские по четыре раза задерживают одного и того же гражданина по подозрению в грабеже. А он еще по дороге в отделение полиции заявляет, что заполнит бумаги и снова выйдет на улицу» — рассказал Пилипенко. Отметив, что это происходит из-за высокой загруженности сотрудников территориальных отделов Национальной полиции.