В Запорожье повышение минимальной зарплаты не повлияет на получение субсидии

В Запорожье повышение минимальной зарплаты не повлияет на получение субсидии. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

Как сообщает директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Игорь Мещан: «Предварительно ожидалось, что в области в течение отопительного периода 2016/2017 годов воспользуются этим видом помощи 388,9 тысячи домохозяйств или 60% от их численности. Благодаря проведенной работе сегодня из общей численности домохозяйств области охвачены государственной поддержкой уже 526 тыс. 751 домохозяйство или 81,8% от их количества. Среди них 60% получают жилищные субсидии, 21,8% — льготы. Это в шесть раз больше чем в прошлом году».

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Из-за повышения минимальной зарплаты многие боятся, что останутся без права на назначение жилищной субсидии. При назначении субсидии за основу берется доход за прошлый год, поэтому все субсидии остаются. Субсидия — это безвозвратная государственная социальная помощь. Об этом рассказал Игорь Мещан.

Чиновник также сообщил о повышении с первого декабря 2016 социальных стандартов на 10%. Так, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря этого года составляет 1544 гривны. Выплаты для основных социальных и демографических групп населения составляют: детей до 6 лет — 1355 грн.; детей от 6 до 18 лет — 1689 грн.; трудоспособных лиц — 1600 грн.; лиц, утративших трудоспособность — 1247 грн.