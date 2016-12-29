В Запорожье полицейские вытянули машину из кювета и выписали штраф ее водителю

В Запорожье сотрудники Патрульной полиции помогли вытащить попавший в аварию автомобиль, а затем оштрафовали водителя транспортного средства за вождение в пьяном виде. Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 декабря во время патрулирования по улице Сортировочной экипаж полиции увидел, как водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел с дороги и застрял у железнодорожной колеи.

Патрульные помогли водителю вытащить автомобиль на дорогу. Во время общения с ним полицейские заметили признаки алкогольного опьянения, тест на алкогольное опьянение подтвердил подозрения правоохранителей.

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В результате, кроме помощи, водитель транспортного средства получил административный протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.