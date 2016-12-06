В Запорожье полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили оружие и наркотики (ФОТО)

Сегодня ночью сотрудники Патрульной полиции Запорожья, выявили транспортное средство, в котором перевозилось оружие и вещества похожие на наркотические. Как сообщает пресс-служба ведомства, в полночь 6 декабря патрульные остановили автомобиль ЗАЗ за нарушение ПДД.

Внимание полицейских привлек водитель, у которого они заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения. У мужчины были покрасневшие глаза, а зрачки не реагировали на свет. Помимо этого водитель вел себя нервно. Учитывая это, патрульные провели поверхностный осмотр водителя и пассажира авто. У водителя обнаружили предмет похожий на пистолет и патроны к нему, у пассажира выявили сверток с серо-зеленым веществом, а также предмет похожий на пистолет.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водителю предложили провести медицинское освидетельствование, которое не выявило у него состояния наркотического опьянения.