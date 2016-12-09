В Запорожье полиция задержала вора-дезертира (ФОТО)

Сотрудники Патрульной полиции города Запорожья задержала мужчину по подозрению в совершении кражи, который находился в розыске как дезертир. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в правоохранительные органы поступила информация от неравнодушного гражданина, который заметил, как неизвестных срезает кабеля.

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Прибывшие на указанный адрес патрульные открыли люк колодца, в котором срезали кабель, и увидели в нем мужчину. Во время доставки подозреваемого в отделении полиции, его проверили по базе данных. Оказалось указанный гражданин находится в розыске, по подозрению в совершении дезертирства.