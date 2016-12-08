В Запорожье полиция задержала нетрезвого водителя на автомобиле в розыске (ФОТО)

Вечером 6 декабря на улице Независимой Украины внимание патрульных полицейских привлек автомобиль Toyota Land Cruiser с загрязненным номерным знаком. Остановив автомобиль, правоохранители попросили водителя на месте устранить нарушение. Во время общения с ним они заметили признаки алкогольного опьянения.

Ему предложили на месте пройти тест на алкогольное опьянение, который подтвердил, что мужчина пьян. Во время осмотра автомобиля патрульные выявили разрешенное огнестрельное оружие с документами и два ножа. Из-за подозрения, что ножи являются холодным оружием полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

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В ходе проверки по базе данных выяснилось, что автомобиль находится в розыске исполнительной службой. В отношении нарушителя был сложен протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль был доставлен на штраф-площадку.