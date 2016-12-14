В Запорожье появится памятник героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС (ФОТО)

Сегодня, 14 декабря прошел митинг-реквием приуроченный ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Митинг состоялся возле Вознесеновского спуска. Участники митинга почтили минутой молчания память героев-чернобыльцев, возложили цветы к памятному стенду.
Представители общественных организаций чернобыльцев обратились к власти Запорожья с просьбой установить памятник ликвидаторам.
На сегодня уже определено место возведения памятника и установлены информационные щиты, на них изображен проект будущего сооружения, которое будет находится на месте бывшего памятника «Тревожной молодости».