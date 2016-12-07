В Запорожье проведут «Горячую линию» на тему предотвращения насилия

В Запорожье завтра, 8 декабря с 15:00 до 17:00 на городском «Телефоне Доверия» 15-84 состоится «Горячая линия» на тему: «Деятельность мобильной бригады по предотвращению совершения насилия в городе Запорожье». Об этом сообщает мэрия Запорожья.

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Отвечать на все поставленные вопросы жителей областного центра будут руководитель мобильной бригады УФГЗН (Украинского фонда общественного здоровья населения) Анна Андреева, психолог Александр Дорокупля, социальный работник Надежда Попазова.

«Горячая линия» будет работать по стационарному телефону 15-84 и номерам мобильных операторов: 095-845-15-84, 067-515-15-84, 063-404-92-84 (разговор оплачивается согласно условиям Вашего тарифного пакета, преимущественно бесплатно в пределах сети).