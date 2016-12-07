В Запорожье проверили состояние маршруток

В Запорожье продолжают проверять соблюдение маршрутчиками правил безопасности при перевозке пассажиров в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

На этой неделе проверяли маршруты в Коммунарском районе. Во время проверки смотрели техническое состояние транспортных средств, выполнение замены автопокрышек на зимние, наличие необходимых документов, огнетушителей, аптечек и многое другое. В ходе проверки было выявлено ряд нарушений. Руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров, были направлены предписания с требованием, устранить нарушения в установленный законом срок.

Читайте также: На дорогах Запорожской области ожидается гололедица – ГСЧС

«Подобные проверки проводятся регулярно во всех районах Запорожья. Мы будем продолжать эту работу и дальше. Все должны понимать важность соблюдения правил перевозки пассажиров, ведь это безопасность людей», — отметил заместитель начальника управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Андрей Голубков.