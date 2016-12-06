В Запорожье пройдет трехдневный бесплатный тренинг о здоровом образе жизни

КУ «Запорожский областной центр молодежи» СОЖ 7-9 декабря приглашает на трехдневный проект «PRO_здоровье».

Цель мероприятия — это популяризация здорового образа жизни, расширение знаний о здоровье среди молодежи.

В течении трех дней врачи, диетологи, спортивные тренеры, психологи расскажут о том, как можно сохранить физическое и психическое здоровье.

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Кроме того, на тренингах участников ждут фотозоны, подарки и кофе-брейки.

Участие бесплатное.

Мероприятия «PRO_здоровья» состоятся:

7 декабря с 18.00 до 21.00,

8 декабря с 18.00 до 21.00,

9 декабря с 17.00 до 20.00.

Адрес: Запорожский областной центр молодежи (ул. Патриотическая, 49).