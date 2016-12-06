В Запорожье пройдет трехдневный бесплатный тренинг о здоровом образе жизни

КУ «Запорожский областной центр молодежи» СОЖ 7-9 декабря приглашает на трехдневный проект «PRO_здоровье».
Цель мероприятия — это популяризация здорового образа жизни, расширение знаний о здоровье среди молодежи.
В течении трех дней врачи, диетологи, спортивные тренеры, психологи расскажут о том, как можно сохранить физическое и психическое здоровье.
Читайте также: «Кукла, как эхо, отображает мой внутренний мир», – мастерица Вера Бочарь (ФОТО)
Кроме того, на тренингах участников ждут фотозоны, подарки и кофе-брейки.
Участие бесплатное.
Мероприятия «PRO_здоровья» состоятся:
Адрес: Запорожский областной центр молодежи (ул. Патриотическая, 49).