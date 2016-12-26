В Запорожье проходит открытая выставка Люси Ивановой — «MacToob»

В Запорожье, с 16 декабря до 14 января проходит открытая выставка мощной, интеллектуальной, современной живописи художницы киевлянки Люси Ивановой «MacToobи».

Презентация состоялась 16 декабря в 18:00 в галерее Barannik по адресу проспект Соборний, 193.

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Перевод с арабского языка «Мактуб» — «начертано Аллахом», это выражение чаще всего используют арабские женщины. Также это определение дано в Коране, оно переводится как «Судьба». В свою очередь «MacBook» — это название ноутбука от копании «‎Apple».

Объединением этих двух значений — «MacToob», художница хотела показать современный Египет, который наполнен противоречиям и контрастами. Выставка описывает впечатления от проживания в этой стране, что представляет собой искусственно созданный оазисе посреди бесконечной пустыни.

Более подробную информацию можно узнать здесь.