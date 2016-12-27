В Запорожье проходит художественная выставка «Колорит»

На протяжении двух месяцев с 24 ноября по 26 января в Запорожье открыта выставка картин «Колорит» Запорожского горобъединения художников.

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Выставка проходит на первом этаже ТЦ Афина Palace по адресу пр. Металлургов, 8-Б c 9:00 до 20:00 .

На этой выставке представлены работы многих авторов, которые являются профессионалами своего дела, а их картины востребованы не только в Украине, но и других странах мира. Все представленные работы выполнены в различной манере письма, жанрах и стилях, в основном, это:

импрессионизм;

реализм;

академическая живопись.

«Колорит» — творческая общественная организация объединившая профессиональных художников, дизайнеров, карикатуристов, членов Союза художников Украины, Национального Союза мастеров, также множество любителей владеющих различными техниками и выраженной неповторимой индивидуальностью.

Выставки, которые ежедневно представляет объединения «Колорит» уже много лет украшают наш город на площади Маяковского, где свободно все желающие могут пообщаться с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства, познакомиться с их творчеством, увидеть мастер-классы по живописи и многим видам декоративно-прикладного искусства.

В выставке примут участие: Рудольф Акопян, Александр Бабич, Нина Василевская, Павел Климбуцкий, Людмила Лисица, Надежда Раскатова, Константин Ротань, Елена Саурина и Сергей Столбухов.