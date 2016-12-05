В Запорожье прошел финал фестиваля вокалистов «Песенный ноябрь»

05.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

5550d435aa54e_originВ Запорожье состоялся финал фестиваля вокалистов «Песенный ноябрь», в котором приняли участие 38 воспитанников из восьми внешкольных учебных заведений Запорожья.

Вокалисты соревновались в двух лигах: «Творческий потенциал» и «Профессионалы».

По итогам фестиваля были определены 13 победителей.

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В лиге  «Творческий потенциал» победителями стали:

  • — Карина Коршикова, городской Дворец детского и юношеского творчества;
  • — Лилия Николайчук, Центр досуга детей и юношества Вознесеновского района;
  • — трио, Центр детского творчества Днепровского района;
  • — Вокальный ансамбль «Акцент», Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района.

В лиге «Профессионалы» победили:

  • — Арсения Ротанова, Дом детского и юношеского творчества Заводского района;
  • — Евгения Маловичко, Центр эстетического воспитания Хортицкого района;
  • — Иван Клименко, Центр творчества детей и юношества Александровского района;
  • — Александр Дрекало, городской Дворец детского и юношеского творчества;
  • — Даниэла Касаткина, Центр эстетического воспитания Хортицкого района;
  • — Богдан Коробка, Центр творчества детей и юношества Александровского района;
  • — Полина Бородай, Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района;
  • — Дарья Хапрова, Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района;
  • — Секстет ансамбля современной украинской песни «Лилея», Центр творчества детей и юношества Александровского района.

Все участники получили дипломы и подарки от организаторов фестиваля.

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