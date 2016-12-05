В Запорожье прошел финал фестиваля вокалистов «Песенный ноябрь»
В Запорожье состоялся финал фестиваля вокалистов «Песенный ноябрь», в котором приняли участие 38 воспитанников из восьми внешкольных учебных заведений Запорожья.
Вокалисты соревновались в двух лигах: «Творческий потенциал» и «Профессионалы».
По итогам фестиваля были определены 13 победителей.
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В лиге «Творческий потенциал» победителями стали:
- — Карина Коршикова, городской Дворец детского и юношеского творчества;
- — Лилия Николайчук, Центр досуга детей и юношества Вознесеновского района;
- — трио, Центр детского творчества Днепровского района;
- — Вокальный ансамбль «Акцент», Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района.
В лиге «Профессионалы» победили:
- — Арсения Ротанова, Дом детского и юношеского творчества Заводского района;
- — Евгения Маловичко, Центр эстетического воспитания Хортицкого района;
- — Иван Клименко, Центр творчества детей и юношества Александровского района;
- — Александр Дрекало, городской Дворец детского и юношеского творчества;
- — Даниэла Касаткина, Центр эстетического воспитания Хортицкого района;
- — Богдан Коробка, Центр творчества детей и юношества Александровского района;
- — Полина Бородай, Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района;
- — Дарья Хапрова, Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района;
- — Секстет ансамбля современной украинской песни «Лилея», Центр творчества детей и юношества Александровского района.
Все участники получили дипломы и подарки от организаторов фестиваля.