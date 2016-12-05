В Запорожье прошел финал фестиваля вокалистов «Песенный ноябрь»

В Запорожье состоялся финал фестиваля вокалистов «Песенный ноябрь», в котором приняли участие 38 воспитанников из восьми внешкольных учебных заведений Запорожья.

Вокалисты соревновались в двух лигах: «Творческий потенциал» и «Профессионалы».

По итогам фестиваля были определены 13 победителей.

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В лиге «Творческий потенциал» победителями стали:

— Карина Коршикова, городской Дворец детского и юношеского творчества;

— Лилия Николайчук, Центр досуга детей и юношества Вознесеновского района;

— трио, Центр детского творчества Днепровского района;

— Вокальный ансамбль «Акцент», Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района.

В лиге «Профессионалы» победили:

— Арсения Ротанова, Дом детского и юношеского творчества Заводского района;

— Евгения Маловичко, Центр эстетического воспитания Хортицкого района;

— Иван Клименко, Центр творчества детей и юношества Александровского района;

— Александр Дрекало, городской Дворец детского и юношеского творчества;

— Даниэла Касаткина, Центр эстетического воспитания Хортицкого района;

— Богдан Коробка, Центр творчества детей и юношества Александровского района;

— Полина Бородай, Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района;

— Дарья Хапрова, Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района;

— Секстет ансамбля современной украинской песни «Лилея», Центр творчества детей и юношества Александровского района.

Все участники получили дипломы и подарки от организаторов фестиваля.