В Запорожье прошел форум «Бизнес-молодежь» (ФОТО)

В Запорожье состоялся форум «Бизнес — молодежь: эффект WOW от сотрудничества». Об этом сообщает пресс-служба Запорожская ОГА.

Задачей форума являются создание платформы для коммуникации между молодыми людьми, представителями бизнеса и органами государственной власти с целью содействия трудоустройству молодежи.

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Участникам были представлены основные идеи Украинского пакта совета молодежи 2020. В рамках выполнения пакта объединяются неравнодушные компании из разных регионов и индустрий для обсуждения проблем и разработки программ для молодежи. Подписавшими пакт стали известные и крупные компании, работающие в Украине.

Такой форум планирую проводить во всех регионах Украины, но первым, кто провел его, было именно Запорожье. Первенство для города завоевал Запорожский областной центр молодежи, который вошел в десятку лучших молодежных центров страны, где одним из самых успешных направлений деятельности является трудоустройство молодежи.