В Запорожье пьяная женщина набросилась на автомобиль полиции (ВИДЕО)

В Запорожье пьяная женщина бросилась на автомобиль Патрульной полиции, оторвала «дворники» и имитировала приступ. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел ночь 26 декабря на улице Патриотической.

Экипаж патрульной полиции получил ориентировку на автомобиль ЗАЗ, который двигался по улице Победы и не останавливался на требования полиции. Указанный автомобиль патрульные выявили на улице Патриотической возле одного из домов. Водитель безуспешно попытался сбежать от правоохранителей. Как оказалось подозреваемый сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, без удостоверения водителя и регистрационного талона.

После препирательств мужчина все же признал свою вину, заявил, что его жена может принести необходимые документы из близлежащего дом, а после и вовсе предложил взятку правоохранителям. Для оформления административного протокола водителю предложили, чтобы супруга вынесла ему необходимые документы.

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Через некоторые время к правоохранителям подошли трое людей две девушки и один мужчина, которые представились друзьями подозреваемого. При появлении «группы поддержки», нарушитель снова стал отрицать свою вину и также совершил попытку сбежать.

Ввиду этих обстоятельств патрульные решили доставить мужчину в отделение полиции для установления личности и составления админматериалов. Однако после того, как подозреваемого усадили в автомобиль патрульной полиции и начали увозить, на транспортное средство бросилась жена подозреваемого.

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Она с разгона запрыгнула на капот автомобиля, после чего оторвала стеклоочистители и свалилась на асфальт. После этого ее задержал второй экипаж Патрульной полиции. Далее женщина начала имитировать приступ и патрульные были вынуждены вызвать скорую помощью. Прибывшие медики диагностировали у женщины сильную алкогольную интоксикацию и в сопровождении патрульной полиции доставили в мед учреждение, откуда ее увезли в Вознесеновское отделение полиции, где на нее составили материалы за повреждение автомобиля.

Водитель-нарушитель согласился в сопровождении полиции пойти домой взять документы, после чего на него составили административные протоколы. Проверка показала , что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге на мужчину составили два админ протокола за пьяное вождение и вождение без прав. А на его «группу поддержки» составили протокол за мелкое хулиганство.

