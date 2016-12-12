В Запорожье ранее судимый мужчина зарезал собственного сына

В Запорожье во время выяснения отношений 63-летний мужчина зарезал собственного сына. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, утром 10 декабря в Днепровское отделение полиции поступила информация о том, что выявлен труп ранее судимого мужчины 1978 года рождения.

Его тело с колото-резанными ранами было выявлено в собственном доме. Как установили сотрудники полиции, накануне он выпивал вместе со своим, также ранее судимым, отцом. Между ними возник конфликт в ходе, которого пожилой мужчина убил ножом сына.

В правоохранительных органах квалифицировали произошедшее по статье за умышленное убийство.