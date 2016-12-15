В Запорожье состоится финал 8-го сезона Открытой запорожской молодёжной лиги КВН

15.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье, в воскресенье 18 декабря пройдет финал 8-го сезона Открытой запорожской молодёжной лиги КВН.

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Финалисты «Молодёжки»:

  • Тоби Альдервейрельд (Прилуки), тренер — Виталик Гончаренко
  • Запорожский ВЕКТОР — Машинка — ЗНТУ (Запорожье), тренеры — Эдуард Рыбалевский и Игорь Лысенко
  • Умка (Запорожье), тренер — Виктор Иваницкий
  • Сладкий Крепкий Чай (Днепр), тренер — Дмитрий Ацкий
  • 500 дней лета (Днепр), тренер — Виталик Гончаренко

Мероприятие будет проходить в ДК «Орбита». Начало 16:00.

Более подробная информация здесь.

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