В Запорожье состоится чтение пьесы об гендерной роли и современных отношениях (+18)

В пятницу, 23 декабря в Запорожье состоится чтение пьесы херсонской драматургини Натальи Блок «Меня волнует вся х:йня».

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Её сюжет основан на откровенной истории о современных отношения, осознание гендерных ролей и стереотипов, масштабная рефлексия на тему того, как это — быть женщиной в Украине. И можно ли, как-то перестать ею быть.

Пьеса была закончена всего несколько недель назад.

Все будет проходить в театре «Запорожская новая драма» по адресу улица Серикова, 30.

Начало в 19:00.

Более подробную информацию можно узнать здесь.