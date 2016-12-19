В Запорожье состоялось открытие Главной елки города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 19 декабря в 15:00 в Запорожье состоялось открытие главной городской ёлки на площади Фестивальной.

Началось мероприятие с Рождественского концерта на главной сцене, который сопровождался веселыми песнями и танцами. Во время праздничной программы все присутствующие могли пройтись вдоль деревянных домиков, у которых продавали разные сувениры и новогодне-рождественскую атрибутику.

В центре площади встречала запорожцев зимняя красавица ёлка — полна разноцветных фонариков и гирлянд. Также возле ёлки была небольшая фотозона, возле которой каждый желающий мог перевоплотится в снеговика, Снегурочку или Деда Мороза.

На мероприятии было много молодежи, которая грелась горячим кофе недалеко от сцены, что бы видеть концерт.

К сожалению, смотря на серый асфальт и тучи, заполнившие небо, украшенная Фестивальная площадь не вызывает бурю радостных эмоций. Возможно, это связано с тем, что надо было использовать больше гирлянд и новогодних фонариков, которые бы осветили главную площадь Запорожья во все цвета радуги и подарили бы праздничное настроение.

Дарья КРЫЛОВА