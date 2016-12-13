В Запорожье состоялся трехдневный проект «PRO_здоровья» (ФОТО)

В Запорожье состоялся трехдневный тренинг «PRO_здоровья» , который прошел с 7 по 9 декабря. Проект состоялся на базе «Запорожского областного центра молодежи».

В первый день участники смогли насладится общением с и.о. заместителя главного врача по медицинской части Городской клинической больницы экстренной и медицинской помощи Запорожья, ведущим хирургом Евгением Кичангиним и диетологом, руководителем проекта «Современная территории здоровья» Дмитрием Колесниченко.

Второй день был ознаменован девизом «Движение — это жизнь!». Все участники прослушали лекции о стрельбе из лука от тренера лугового клуба «Традиция» Ивана Сычева и о кардиотренировки от тренера Максима Ефименко. После теоретической части состоялся практический семинар по боевым искусствам бразильского джиуджитсу и ММА под четким руководством тренера бойцовского клуба «Легион» Геннадия Башлия.

В третий день все желающие смогли посвятить его эмоциональному здоровью. Психологи БО «БФ Каритас-Запорожье» Наталья Березовец и Наталья Ломейко провели тренинговые занятия на тему: «Управление стрессом в ситуации конфликта».

На протяжении трех дней участники собирали фишки-яблоки, а в конце получили за них призы — экосумки, блокноты и ручки.