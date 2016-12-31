В Запорожье с автомобилистов собирают деньги за «воздух»

Хамство, проезд на красный свет, сумасшедшие скорости, отсутствие водительской этики и наплевательское отношение к пешеходам… Как показывает практика, поведение запорожских автомобилистов на дорогах оставляет желать лучшего. Но еще хуже водители Запорожья даже не ездят, а паркуются. Ведь недаром же патрульные полицейские, только приступив к исполнению своих обязанностей, в первую очередь принялись штрафовать нарушителей правил парковки и стоянки

В 2016 году полицейскими было составлено 25 тысяч постановлений о правилах нарушения ПДД. Такие цифры озвучил начальник отдела административной практики ГУ Патрульной полиции в Запорожской области Владимир Лысык. Очевидно, что немалое количество постановлений связано именно с нарушением правил парковки. Недобросовестных водителей уже давно выслеживают не только патрульные, но и активные запорожцы. Просторы интернета буквально переполнены фото злостных нарушителей, а в соцсетях данным снимкам посвящены целые страницы. Да вот только проблема в том, что глупо обвинять в нарушении правил парковки и стоянки одних только водителей. Отсутствие элементарных знаний правил паркования авто, вполне возможно, обусловлено отсутствием специально оборудованных для таких остановок площадок на городских улицах.

Как по нормам?

По закону (Правилам паркования транспортных средств, утвержденным Кабинетом Министров), площадки для парковок и стоянок обозначаются дорожными знаками и разметкой (голубого или синего цвета).

Кроме того, по нормам, отведенные площадки для платной парковки обязательно должны быть оборудованы парковочными автоматами из расчета не менее одного автомата на 20 мест для парковки с обеих сторон вдоль проезжей части улицы, дороги или тротуара и/или информационными знаками о возможности и порядке предоставления услуги «Мобильная парковка». А пункт 16 правил гласит, что на специально оборудованных парковочных площадках должны быть установлены автоматические въездные и выездные терминалы. На площадках обязаны присутствовать специально оборудованные, отмеченные разметкой места для транспортных средств, которыми управляют люди с инвалидностью. Ну и еще одна немаловажная деталь: при размещении парковки обязательно принимается в учет состояние покрытия проезжей части, а также в дальнейшем оператор должен следить за техническим и санитарным состоянием площадки.

Запорожские реалии

Формально в Запорожье на данный момент нет коммунальных парковок. Точнее официально они есть, однако коммунальным предприятием «Паркування» данные специально отведенные площадки на протяжении 2014-2016 гг. не обслуживаются. Что примечательно, практически с того момента, как с баланса КП «ушли» парковки, дела самого предприятия существенно улучшились. Для сравнения: еще в 2014 году убыток «Паркування» составлял 206 тысяч гривен, а уже на следующий год КП отработало с прибылью в 252 тысячи гривен. На сегодняшний день на балансе коммунального предприятия остались лишь стоянки — 5 круглосуточных и 4 дневных ­ с рыночными тарифами. Фактически ниша площадок для парковок в Запорожье, можно сказать, не заполнена, что ощущают на себе запорожские водители. Порой, чтобы припарковать авто по правилам ПДД, приходится проезжать полкилометра, а то и километр в поисках специальной площадки. По сути, парковки сегодня оборудуют только частные фирмы, заботящиеся о комфорте своих клиентов. Но и здесь есть свой минус. Порой частники идут в обход общепринятых правил и норм, чтобы быстро и легко заработать на доверчивых автомобилистах. Ну, а особенно распространена данная практика возле рынков, где наблюдается скопление автомобилей.

Один из таких примеров — стоянка по улице Севастопольской. Сразу понять, что данный участок является площадкой для парковки, крайне сложно. На первый взгляд это ­ большой пустырь. Естественно, дорожным покрытием (асфальтом) здесь и не пахнет. Какие­либо знаки или соответствующая разметка на данном объекте также отсутствуют. Понимание того, что данный не асфальтированный участок — парковка, приходит только тогда, когда к водителю подходит оператор и требует оплату.

Естественно, никаких терминалов, паркоматов на этой территории нет. Расплачиваться за парковку нужно наличными, а оператор в ответ выдает лишь небольшую бумагу с громким названием «Квитанция». На ней с одной стороны указан адрес стоянки, стоимость парковки в размере 5 гривен и две графы, куда вручную вписана дата. Фактически водителю даже тяжело установить, какое время стоянки он оплачивает — час, день, два…. На обратной стороне данной бумаги — печать частного предпринимателя. Естественно, квитанция содержит минимум информации и чеком о предоставлении услуг не является.

Конечно, о содержании площадки в этом случае говорить сложно. Единственные затраты здесь — на зарплату сотрудников и, пожалуй, за аренду земли, ведь, согласно данным кадастрового реестра, участок находится в государственной собственности. Соответственно, и оплата парковки на этой территории – под большим вопросом. Элементарно ­ в дождь, слякоть по площадке крайне сложно передвигаться, так как из­за отсутствия покрытия ноги грузнут в «болоте». Поэтому формально водители имеют право не платить за парковку в данном месте, поскольку оно не соответствует установленным нормам.

Еще одна деталь, которой пренебрег оператор — оборудование места для стоянки авто, которым управляет человек с инвалидностью. Учитывая, что разметки на участке вообще нет, понятно, что и парковка для инвалидов никак не обозначена.

Кажется, что данная парковка — не единственный пример того, как деньги запорожских автомобилистов собирают «за воздух». Подобные места для паркования можно увидеть и на территории других рынков. И по факту водителей штрафуют за остановку и стоянку в неположенных местах. Но о том, чтобы оборудовать для таких нужд специальные площадки, городские власти Запорожья явно не беспокоятся…

Анна МАРИНЧЕНКО