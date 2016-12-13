В Запорожье уже в четвертый раз состоится неформальная встреча Pecha Kucha

В Запорожье 17 декабря в стейк-пабе «Чикаго-блюз», который находится на проспекте Соборный 152-в, пройдет встреча в формате Pecha Kucha.

Такие встречи проходят в 936 городах мира и Запорожье это мероприятие состоится уже в четвертый раз.

Читайте также: В Запорожье состоялся трехдневный проект «PRO_здоровья» (ФОТО)

Pecha Kucha – это неформальная и веселая встреча творческих личностей, где люди собираются вместе, чтобы поделиться идеями, мыслями, достижениями, просто поговорить обо всем – в формате 20х20.

У спикера есть только 20 слайдов, каждый из которых длиться 20 секунд. Пока меняются изображения спикер может рассказать свою историю.

В этот раз спикерами станут известные общественные и культурные деятели, журналисты и интересные люди:

Виктор Бабенко,

Виктория Верес,

Анастасия Голикова,

Наталия Андреева,

Роман Акбаш,

Алена Попова,

Лина Овсюк,

Алена Стрельчук,

Анастасия Мищенко.

Кроме того, спикерами также станут студенты ЗНТУ, которые прошли отбор в формате Pecha Kucha в своем университете.

Предметом обсуждения — образ современного города и то, какими средствами и способами жители мегаполиса его создают.

Начало мероприятия — 17:30.