В Запорожье уже в четвертый раз состоится неформальная встреча Pecha Kucha

В Запорожье 17 декабря в стейк-пабе «Чикаго-блюз», который находится на проспекте Соборный 152-в, пройдет встреча в формате Pecha Kucha.
Такие встречи проходят в 936 городах мира и Запорожье это мероприятие состоится уже в четвертый раз.
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Pecha Kucha – это неформальная и веселая встреча творческих личностей, где люди собираются вместе, чтобы поделиться идеями, мыслями, достижениями, просто поговорить обо всем – в формате 20х20.
У спикера есть только 20 слайдов, каждый из которых длиться 20 секунд. Пока меняются изображения спикер может рассказать свою историю.
В этот раз спикерами станут известные общественные и культурные деятели, журналисты и интересные люди:
Кроме того, спикерами также станут студенты ЗНТУ, которые прошли отбор в формате Pecha Kucha в своем университете.
Предметом обсуждения — образ современного города и то, какими средствами и способами жители мегаполиса его создают.
Начало мероприятия — 17:30.