В Запорожье уже в четвертый раз состоится неформальная встреча Pecha Kucha

13.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье 17 декабря в стейк-пабе «Чикаго-блюз», который находится на проспекте Соборный 152-в, пройдет встреча в формате Pecha Kucha.

Такие встречи проходят в 936 городах мира и Запорожье это мероприятие состоится уже в четвертый раз.

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Pecha Kucha – это неформальная и веселая встреча творческих личностей, где люди собираются вместе, чтобы поделиться идеями, мыслями, достижениями, просто поговорить обо всем – в формате 20х20.

У спикера есть только 20 слайдов, каждый из которых длиться 20 секунд. Пока меняются изображения спикер может рассказать свою историю.

В этот раз спикерами станут известные общественные и культурные деятели, журналисты и интересные люди:

  • Виктор Бабенко,
  • Виктория Верес,
  • Анастасия Голикова,
  • Наталия Андреева,
  • Роман Акбаш,
  • Алена Попова,
  • Лина Овсюк,
  • Алена Стрельчук,
  • Анастасия Мищенко.

Кроме того, спикерами также станут студенты ЗНТУ, которые прошли отбор в формате Pecha Kucha в своем университете.

Предметом обсуждения — образ современного города и то, какими средствами и способами жители мегаполиса его создают.

Начало мероприятия — 17:30.

 

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